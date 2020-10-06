Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı 22. bölümde neler oldu?

Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Pazartesi akşamları Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizi geçtiğimiz sezon kısa süre içerisinde büyük beğeni toplamış ve reytinglerde zirveye çıkmıştı. İşte Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı ve 22. bölüm özeti...



SEFİRİN KIZI 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak fragmanı seyredebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI 22. BÖLÜM ÖZETİ

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.