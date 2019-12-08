Sefir ne demek? Sefirin Kızı anlamı nedir?

Sefir kelimesinin anlamı araştırılıyor. Sefir nedir? Oyuncuları arasında Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp gibi isimlerin yer aldığı dizi 16 Aralık’ta izleyici karşısına çıkacak. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor. Haberimiz içerisinden kelime ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

SEFİR NE DEMEK?

Sefir kelimesi Türk Dil Kurumunun yaptığı açıklamaya göre elçi demektir.

(sefi:ri), Arapça sefir

"Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar." - Memduh Şevket Esendal

SEFİRİN KIZI KONUSU

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor.

Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.