Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın biricisi kim? 3 Nisan Seda Sayan ile Yemekteyiz puan durumu nedir?

Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın biricisi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık araştırma yapıyor. TV 8 ekranlarından yayınlan yemek programında yarışmacılar en yüksek puanı almak için yarışıyor.3 Nisan Seda Sayan ile Yemekteyiz puan durumu nedir? Birbirinden farklı kişiler yarıştığı programda haftanın birincisi 10 Bin TL'nin sahibi oluyor. Yarışmanın birincisi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİCİSİ KİM?

Seda Sayan il Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın birincisi belli olunca haberimize eklenecektir.

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz,TV8 ekranlarında hafta içi her akşam gösterilen ve Türkiye'de yayınlanan yarışma programıdır.Birbirini tanımayan beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı programdır. Programın orijinali Britanya'da yayınlanan "Come Dine With Me" adlı yemek yarışmasıdır.