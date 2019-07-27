Sebahat ve Melahat oyuncuları kimler? Sebahat ve Melahat filmi konusu ne, nerede çekildi?

Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hasan Kalender’in oturduğu Sebahat ve Melahat filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. 27 Temmuz Cumartesi günü Tv8 ekranlarında saat 20:00’da yayınlanan film komedi türünde izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacağa benziyor. Trabzonlu iki kadının yaşadığı maceraları esprili bir dille anlatan film yoğun ilgi görüyor. İşte Sebahat ve Melahat filmi konusu ve oyuncuları

SEBAHAT VE MELAHAT FİLMİ KONUSU

Sebahat ve Melahat, Trabzon'un bir köyünde yaşayan iki yakın arkadaştır. Kocaları gurbette yaşayan iki arkadaş günlerini bahçede çalışarak geçirirken eşlerinin geri dönmelerini beklerler. Köyde dedikoducu olarak tanınan Güdük Emine bir gün iki arkadaşa kötü bir haber verir. Emine'nin söylediğine göre ikilinin kocaları başka kadınlarla birlikte Sebahat ve Melahat'ı aldatmaktadır. Başta bunun asılsız bir dedidoku olduğunu düşünen ikili, sonrasında kocalarının Facebook profillerindeki fotoğraflara bakıp söylenenlerin gerçek olduğunu görürler. Kocalarını bulmaya karar veren iki kadın hayatlarında ilk kez yaşadıkları yayladan çıkacak, dahası İstanbul'un karmaşasıyla tanışacaktır. Sebahat ve Melahat kocalarını bulup rezil etmek için her yolu denerken kendilerini hiç de beklemedikleri bir maceranın içinde bulacaklar.

SEBAHAT VE MELAHAT OYUNCULARI

Karadeniz’in yerel yıldızları Seymen Aydın ve Adem Yılmaz'ın kendi tiplemelerini beyazperdeye taşıdığı ve başrolleri paylaştığı filmin yönetmeni Hasan Kalender. Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Oral, Mehmet Ulusoy, Emin Gümüşkaya, Ece Köroğlu, Bahar Başar ve Sabriye Kara yer alıyor.