Savaşçı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Savaşçı 89. bölüm fragmanı yayında!
Savaşçı 89. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni yılın gelmesi ile beraber diziler ocak ayının ilk haftasında ara verdiler. Sevilen yapımların yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. 12 Ocak Fox TV yayın akışı ile Savaşçı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar…
Savaşçı dizisinin izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Savaşçı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 12 Ocak Fox TV yayın akışı ile Savaşçı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. Ayrıca dizinin fragmanı ile beraber yeni bölümün yayın tarihi de açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde sizlerle.
SAVAŞÇI 89. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?
Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki link üzerinden fragmana ulaşabilirsiniz.
FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ
SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLACAK?
Savaşçı dizisinin yeni bölümü 19 Ocak’ta ekrana gelecek.
12 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI
11.15 Mucize Doktor
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Şevkat Yerimdar
16.30 Bizim İçin Şampiyon
19.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Yasak Elma