Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8778
  • 6,5392
  • 295.073
  • 118664
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Savaşçı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Savaşçı 89. bölüm fragmanı yayında!

Savaşçı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Savaşçı 89. bölüm fragmanı yayında!

Savaşçı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı" Savaşçı 89. bölüm fragmanı yayında!

Savaşçı 89. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni yılın gelmesi ile beraber diziler ocak ayının ilk haftasında ara verdiler. Sevilen yapımların yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. 12 Ocak Fox TV yayın akışı ile Savaşçı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar…

Savaşçı dizisinin izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Savaşçı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 12 Ocak Fox TV yayın akışı ile Savaşçı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. Ayrıca dizinin fragmanı ile beraber yeni bölümün yayın tarihi de açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde sizlerle.

SAVAŞÇI 89. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

 

Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki link üzerinden fragmana ulaşabilirsiniz.

FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLACAK?

Savaşçı dizisinin yeni bölümü 19 Ocak’ta ekrana gelecek.

12 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

11.15 Mucize Doktor

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Şevkat Yerimdar

16.30 Bizim İçin Şampiyon

19.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Yasak Elma


Kubilay Aka ve Miray Daner'in 11 bin TL'lik aşk yuvası!
MasterChef Güzide'den bir villa açıklaması daha
Tolga Sarıtaş Çukur'a katılacak mı? Aras Bulut İynemli yanıtladı
Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı?
İfşa edeyim derken yine ifşa oldu!

Depremin Yaşattığı Panik Kameraya Böyle Yansıdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Her gün yarım saat çalışıyor: Yılda 120 bin TL kazanıyor

TOGG bu fotoğrafları ilk kez paylaştı