Savaşçı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Savaşçı 89. bölüm fragmanı yayında!

Savaşçı dizisinin izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Savaşçı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 12 Ocak Fox TV yayın akışı ile Savaşçı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. Ayrıca dizinin fragmanı ile beraber yeni bölümün yayın tarihi de açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde sizlerle.

SAVAŞÇI 89. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki link üzerinden fragmana ulaşabilirsiniz.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLACAK?

Savaşçı dizisinin yeni bölümü 19 Ocak’ta ekrana gelecek.

12 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

11.15 Mucize Doktor

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Şevkat Yerimdar

16.30 Bizim İçin Şampiyon

19.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Yasak Elma