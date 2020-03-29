Savaşçı bu akşam var mı, neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman? İşte 29 Mart FOX yayın akışı

Fox Tv'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Savaşçı bu akşam var mı? sorusunun yanıtı dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Savaşçı dizi setlerine ara verdiğini duyuran diziler arasında yer almıştı. FOX Tv yayın akışına göre dizi yerine bu akşam film ekranlara gelecek.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Yeni bölüm bilgisi açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

29 MART FOX YAYIN AKIŞI

Bu akşam Fox Tv ekranlarında saat 20:00'de Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi yayınlanacak. Saat 22:30'da ise Yapışık Kardeşler ekranlara gelecek.

SAVAŞÇI 96. BÖLÜM ÖZETİ

Savaşçı’da gerilimin dozu artıyor!

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…