Savaşçı bu akşam var mı, neden yok? Savaşçı 97. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı 97. Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle diziler yeni bölüm yayınlamaya geçici süreliğine ara vermişti. Savaşçı dizisi de geçtiğimiz hafta yeni bölüm yayınlamadı. Dizinin takipçileri Savaşçı bu akşam var mı, neden yok? gibi soruların cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde…

SAVAŞÇI BU AKŞAM VAR MI?

Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle dizi setlerinde yeni bölüm çekimlerine geçici süreliğine ara verme kararı alınmıştı. Savaşçı dizisi de bu sebepten dolayı bu akşam yeni bölüm yayınlamayacak.

SAVAŞÇI 96. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SAVAŞÇI 97. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

12 Nisan FOX TV yayın akışı içerisinde Savaşçı yer almıyor. Dizinin 97. Yeni bölümü tarihi ile ilgili yapımcıdan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel bir açıklama olması durumunda ilgili bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

SAVAŞÇI KONUSU NEDİR?

Savaşçı dizisinin akışı 15 Temmuz 2016’dan itibaren başlıyor. Yüzbaşı Kağan Bozok ve Albay Halil İbrahim Kopuz daha önceki davalarda içeri alınmış ve alıkonmuş iki Türk subayıdır. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası devletin üst kurumları Kopuz’un göreve dönmesini ister. Kopuz, eskiden liderliğini yaptığı “Kılıç Timi” kadrosunun kurulması şartıyla göreve döneceğini söyler. Başlarda itiraz edilse bile sonradan Albay Kopuz’un göreve dönmesi için Kılıç Timi toplanır. Kılıç Timi’nden bazıları ordudan atılmış, bazıları içeri atılmış olsa bile ordudan atılanlar göreve yeniden alınır. Ergenekon ve türü davalarda içeri atılmış askerler içeriden çıkarılır ve görevlerine geri dönerler. Göreve döndükten sonra sınır ötesi harekatlara katılırlar, PKK ile çatışmalara girerler. Dizinin yeni bölüm akışı bu şekilde devam etmektedir.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Berk Oktay

Murat Serezli

Sarp Levendoğlu

Zerrin Sümer

Serkan Kuru

Ogeday Girişken

Bahadır Buyruk

Gökçen Gökçebağ

Seçil Buket Akıncı