Savaşçı bu akşam neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman? 1 Mart Fox TV yayın akışı

Savaşçı bu akşam neden yok? sorusu merak ediliyor. Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta Pazar akşamları ekrana geliyor. Dizide yaşanan heyecan giderek artıyor. 1 Mart yayın akışında dizinin yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu.



SAVAŞÇI BU AKŞAM NEDEN YOK?

İdlib'de Suriye rejiminin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Bu nedenle Savaşçı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Bu akşam Fox TV’de 20:00’da Çiçero filmi ekrana gelecek. 22:15’te ise Hadi Be Oğlum filmi yayınlanacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni bölümün 8 Mart Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor.

Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı’nı indirmeye kalkan adamı vurmuştur. Türk Askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Bir anda ortalık ateş çemberine döner. Ancak Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer. Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin’in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi’nin karşısına çıkan Merlin’in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.