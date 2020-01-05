Savaşçı 89. bölüm fragmanı yayında mı? Savaşçı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Savaşçı 89. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Savaşçı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Fox TV’de yayınlanan dizinin son bölümünde Kopuz Albay, Bozok Yüzbaşı ve Bozkurt Yüzbaşı, Markus’u ele geçirmek için çıktıkları gizli görevde, ölümle karşı karşıya geldi. Üçü de Markus ve adamlarını bertaraf edip, Markus’u almaya çalışırken, gelişen beklenmedik durumlar, onları büyük bir tuzağın ortasına çekti. Şimdi gözler yeni bölümde!

SAVAŞÇI 89. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Savaşçı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde sizlerle olacak.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLACAK?

Savaşçı dizisinin yeni bölümünün 12 Ocak veya 19 Ocak’ta yayınlanması bekleniliyor.

5 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

11.15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Şevkat Yerimdar

17.00 Kafalar Karışık

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Eski Köye Yeni Adet

22.15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde