FOX ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı için bu haftada heyecan dorukta. Savaşçı 76. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Savaşçı son bölümde neler yaşandı? sorularının yanıtları tüm Savaşçı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Savaşçı'nın 75. bölümünde; Kopuz, Kağan ve Haydar'ın açığa çıktığı bilgisini Kutalmış Paşa'ya veriyor. Melik'in elinde olan Kağan ve Haydar'ı kurtarmak için Kılıç Timi harekete geçiyor. Melik Kılıç Timi'nin bölgeye geldiğini duyunca hepsinin öldürülmesi talimatını veriyor. Kutalmış Paşa Kağan ve Haydar'ın Amerikalıların denizaşırı hapishanesine gönderileceğini duyunca deliye dönüyor. Savaşçı yeni bölüm fragmanına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Savaşçı hakkında merak edilenlerin tümü...

SAVAŞÇI 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Savaşçı 76. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 76. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Melik Yörük Haydar’ın ailesinin hayatına karşılık, Kılıç Timi’nin ele geçirdiği üç teröristi istemiştir. Bu takası reddeden Yüzbaşı Haydar, Melik’i öldürmek isterken, onu durdurmaya çalışan İlyas’ı yanlışlıkla vurmuştur. Astsubay Bayram, İlyas’ı hayatta tutmak için müdahale ederken, Melik üç teröristi almaya kararlıdır. Yörük Haydar her şeye rağmen yakalanan teröristleri vermemek için diretse de Kağan Bozok zor bir karar vermek zorundadır.

Karargaha,Kılıç Timi’yle ilgili gelen bilgi, ortalığı karıştırır ve Yüzbaşı Kağan’ın beklenmedik hamlesi Albay Kopuz’la aralarında gerilime sebep olur. İlyas acil hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken Kağan Bozok ve Haydar Bozkurt zaman kaybetmeden sonu belirsiz bir yola girmek için harekete geçerler.

SAVAŞÇI KONUSU NEDİR?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikâyesi...

Hikâyemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır…!”

SAVAŞÇI OYUNCULARI

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

İstanbul’da doğan Murat Serezli, tiyatro/sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli’nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde okuyan Serezli, okul yıllarının en başından itibaren, 12 yıl boyunca 3D Animasyon, görsel-özel-efekt, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Kamera arkası alanda çalışırken, bir yandan oynadığı çok başarılı reklam filmleriyle kamera önünde de dikkat çekmeye başladı. Büyük bir TV kanalında devam ettiği animasyon/yönetmenlik/seslendirme görevi 2005'de sona erdikten sonra, tamamen oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Yıllar içinde hem komedi hem drama, farklı birçok türde onlarca sinema filmi, dizi ve sitcom'daki oyunculuklarının ardından 2015 yılında kendi sinema filmini de yönetti. Reklam seslendirmesi ve özel gecelerdeki sunuculuklarını da yıllardır devam ettiren sanatçı, ekran önünde ise 100 bölüm boyunca Prime-Time yarışma programı "Kapanmadan Kazan"ı (2013) sunmuştur. Son yıllarda ise, Dağ 2 filminin başrolündeki performansıyla büyük beğeni alan aktör, Nisan 2017'den beri başarılı dizi SAVAŞÇI'nın başrolünde oynamaktadır.

Murat Serezli’nin Oynadığı Diziler

Savaşçı / Halil İbrahim / 2017

Yeter / 2016

Çiçek / Fikret / 2014

Bir Yastıkta / 2013

İşler Güçler / Volkan / 2012

Muck / Engin / 2012

Başrolde Aşk / 2011

Sihirli Annem / Faruk / 2011

Çılgın Kanal / Yıldırım / 2009

Teyzanne / Ömer / 2009

Derman / Koray / 2008

Tatlı Bela Fadime / 2007

İlk Aşkım / 2006

Yaşanmış Şehir Hikayeleri / Kenan / 2006

Taşların Sırrı / 2006

Sıla / 2006

Hayatım Sana Feda / Ayhan / 2006

Binbir Gece / 2006

Arka Sokaklar / 2006

Masum Değiliz / Vedat / 2005

Haylaz Babam / Tuğberk / 2005

El Bebek Gül Bebek / Samur / 2005

Belalı Baldız / Murat / 2005

Aşk Oyunu / Stephen / 2005

Hayat Bilgisi / Gökhan / 2003

Evli ve Çocuklu / Selim / 2003

Murat Serezli’nin Oynadığı Filmler

İki İyi Çocuk / 2018

Deliormanlı / 2016

Dağ 2 / Veysel / 2016

Şeytan Tüyü / 2015

Ertuğrul 1890 / 2015

Seni Seviyorum Adamım / Sinan / 2014

Pişt / 2014

Eyvah Eyvah 3 / Faruk / 2014

Senin Hikayen / Alper / 2013

Süpertürk / Uğur / 2012

Eyvah Eyvah 2 / Faruk / 2011

Monolog / Erol / 2010

Herkes mi Aldatır? / Talat / 2010

Gelecekten Bir Gün / Salim / 2010

Av Mevsimi / Altan / 2010

İş Arıyoruz / Bülent / 2008

Osmanlı Cumhuriyeti / 2008

Kurbanlık / 2008

Kirpi / 2008

Görev Kıbrıs / 2008

Devrim Arabaları / 2008

Bir İhtimal Daha Var / 2006

BERK OKTAY KİMDİR?

28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Berk Oktay, ilk oyunculuğunu Tatlı Bela Fadime dizisinde Levent karakteri ile oynadı. Akasya Durağı ve ardından Arka Sokaklar dizisi ile büyük bir kitleye hitap etti, İlişki Durumu Karışık dizisindeki rolü ile 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde "En İyi Komedi Erkek Oyuncu" ödülünü alan oyuncunun diğer dizi projeleri; Alev Alev, Benim Hala Umudum Var, Aşktan Kaçılmaz ve İlişki Durumu Evli'dir. Son olarak Savaşçı da Yüzbaşı Kağan Bozok rolüyle ekranlarında yer almaktadır.

Berk Oktay’ın Oynadığı Diziler

Savaşçı / Kağan / 2017

İlişki Durumu: Evli / Can / 2016

İlişki Durumu: Karışık / Can / 2015

Aşktan Kaçılmaz / Berzan / 2014

Benim Hala Umudum Var / Hakan / 2013

Alev Alev / Murat / 2012

Umut Yolcuları / Sinan / 2010

Arka Sokaklar / Sinan / 2009-2012

Akasya Durağı / Murat / 2008

Tatlı Bela Fadime / Levent / 2007

Berk Oktay’ın Oynadığı Filmler

O Şimdi Asker / 2002

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir.

Sarp Levendoğlu’nun Oynadığı Diziler

Savaşçı / Haydar / 2017

Ölene Kadar / Ender / 2016-2017

Ne Münasebet / Demir / 2015

Küçük Ağa / Ali / 2014-2015

Sakarya Fırat / Altan / 2013

Mor Menekşeler / Akif / 2011

Kalp Ağrısı / Hasan / 2010

Kirli Beyaz / Yekta / 2010

Altın Kızlar / 2009

Uygun Adım Aşk / 2009

Gece Gündüz / Aslan / 2008-2009

Zeliha’nın Gözleri / Rehan / 2007

Emret Komutanım / Levent / 2005-2008

Çınaraltı / İbrahim / 2004

Lise Defteri / Mehmet / 2003

Sarp Levendoğlu’nun Oynadığı Filmler

Deliormanlı / Savaş / 2016

Emret komutanım Şah Mat / Levent / 2007

O Şimdi Asker / 2002

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müjde Uzman, kariyerine ilk kez 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başladı. 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Müjde Uzman'ın Oynadığı Diziler

Savaşçı / Funda Turaç / 2018

Babamın Günahları / 2017

Kiralık Aşk / Seda / 2016

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Nazlı / 2015

20 Dakika / Kuzgun / 2013

Fatih 2013 / Dilyar / 2013

Muhteşem Yüzyıl / Armina /2011-14

Bir Çocuk Sevdim / Derin / 2011

Halil İbrahim Sofrası / Müjgan / 2010

Aşk Bir Hayal / Ayfer /2009

Paramparça Aşklar / Nil / 2008

Müjde Uzman'ın Oynadığı Filmler

8 (Sekiz) / 2018

Hadi İnşallah / 2014

Recep İvedik 2 / 2008