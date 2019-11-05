Savaş Vadisi filmi konusu nedir? Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) oyuncuları kimler?

Savaş Vadisi filmi 5 Kasım Salı günü televizyonda ilk kez yayınlanıyor! Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer ve Sam Worthingon gibi isimlerin yer aldığı Savaş Vadisi filmi yönetmen koltuğunda Amerikalı aktör Mel Gibson oturuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu'ndan Desmond T. Doss, Okinawa Savaşı'nda görev yaparken insanları öldürmeyi reddeder ve Amerikan tarihinin Onur Madalyası'na layık görülen ilk vicdani retçisi olur. Film, tek bir kurşun sıkmadan yetmiş beşe yakın kişiyi kurtaran kahramanın hikâyesini ele alıyor. İşte Savaş Vadisi filmi konusu ve oyuncuları

SAVAŞ VADİSİ FİLMİ KONUSU NE?

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinin ardından Desmond T. Doss (Andrew Garfield) da birçok Amerikalı gibi orduya katılmaya gönüllü olur. Ancak dindar bir Hıristiyan ve bir pasifist olan Doss, savaşta insan öldürmeyi ve herhangi bir şekilde silah kullanmayı reddetmektedir, onun yerine savaş alanında yaralıları kurtararak hizmet etmek istemektedir. Bu tavrı hem komutanları, hem de asker arkadaşları arasında ilk başta çok sert tepkiyle karşılanır, askeri mahkemeye bile çıkar. Ancak Doss, son derece sert bir eğitimden geçip, kendi hayatı pahasına silahsız bir şekilde savaş alanına gitmeyi çoktan göze almıştır.

ABD Başkanı Harry Truman tarafından Onur Madalyası'na layık görülmüş bir vicdani retçinin öyküsünü sinemaya aktaran Savaş Vadisi filmini Mel Gibson yönetiyor.

SAVAŞ VADİSİ OYUNCULARI

Savaş Vadisi filmi oyuncu kadrosunda: Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington, Hugo Weaving, Luke Bracey, Teresa Palmer ve Rachel Griffiths gibi isimler yer alıyor.

Andrew Garfield Rolü : Desmond T. Doss

Vince Vaughn Rolü : Sgt. Howell

Teresa Palmer Rolü : Dorothy Schutte

Sam Worthington Rolü : Captain Glover

Luke Bracey Rolü : Smitty Ryker

Hugo Weaving Rolü : Tom Doss

Rachel Griffiths Rolü : Bertha Doss

Ryan Corr Rolü : Lieutenant Manville