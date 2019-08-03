Savaş Gemisi filmi konusu ne? Savaş Gemisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Hafta sonu film seyretmek isteyen bireylerin imdadına Savaş Gemisi filmi yetişiyor. Atv ekranlarında saat 20:00’de yayınlanan Savaş Gemisi filmi savaş ve aksiyon sahneleriyle izleyenlerine keyif dolu dakikalar yaşatacağa benziyor. 2012 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Peter Berg üstleniyor. İşte Savaş Gemisi filmi konusu ve oyuncuları

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİ KONUSU

Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper’ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.

Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg üstlenirken ortak yönetmenler ve yapımcılar arasında her biri aksiyon filmleriyle anılan Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson isimleri yer alıyor.

SAVAŞ GEMİSİ OYUNCULARI

Savaş Gemisi filmi oyuncu kadrosunda Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker ve Rihanna Asano gibi yıldız isimler yer alıyor.