Şaşkın Canavar konusu ne? Şaşkın Canavar filmi konusu ve oyuncuları

17 Haziran Pazartesi günü saat 20:00’da Show Tv ekranlarında yayınlanacak Şaşkın Canavar filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Şaşkın Canavar konusu ne? Bilimkurgu ve canavar filmi sevenlere hitap eden Fantastik Canavar, izleyenlerine keyifli saatler yaşatacağa benziyor. Başrollerinde ünlü aktör Anne Hathaway’in yer aldığı filmin konusu merak ediliyor. Fantastik canavar filmi Colossal, Gloria isimli sıradan bir kadını temel alıyor. Gloria sakin hayatı kısa süre önce tepetaklak olmuş bir kadındır. İşte detaylar

ŞAŞKIN CANAVAR FİLMİ KONUSU

Fantastik canavar filmi Colossal, Gloria isimli sıradan bir kadını temel alıyor. Gloria sakin hayatı kısa süre önce tepetaklak olmuş bir kadındır. İşini kaybetmiştir ve bu yetmez gibi sevgilisiyle birlikte yaşadıkları evden de sevgilisi tarafından atılmıştır. Çaresiz kadın New York'u arkasında bırakarak doğduğu kente geri döner. Ancak tam o zamanlarda Seul, Güney Kore'ye bir canavar saldırır. Bu dev canavar şehri yerle bir etmektedir. Gloria kısa sürede bu devasa yaratık ile kendisi arasında bir bağ olduğunu keşfeder. İşler kontrolden çıkmaya başladığında Gloria'nın kendisi gibi görünüşte önemsiz birinin nasıl olup da dünyanın kaderi üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olabileceğini keşfetmesi gerekecektir...

Başrolünü Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway'in üstlendiği fantastik komedi macera filmi Colossal'ın yönetmen koltuğunda ise Nacho Vigalondo oturuyor.

ŞAŞKIN CANAVAR OYUNCULARI

Anne Hathaway Rolü : Gloria

Jason Sudeikis Rolü : Oscar

Dan Stevens Rolü : Tim

Tim Blake Nelson Rolü : Garth

Austin Stowell Rolü : Joel

Rukiya Bernard Rolü : Maggie

Agam Darshi Rolü : Ash

Hannah Cheramy Rolü : Young Gloria