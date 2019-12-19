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  3. Sarışın Bomba filmi konusu nedir? Sarışın Bomba filmi oyuncuları kimler, başrol oyuncusu kimdir?

Sarışın Bomba filmi konusu nedir? Sarışın Bomba filmi oyuncuları kimler, başrol oyuncusu kimdir?

Sarışın Bomba filmi konusu nedir" Sarışın Bomba filmi oyuncuları kimler, başrol oyuncusu kimdir"

Sarışın Bomba (Atomic Blonde) filmi 19 Aralık Perşembe akşamı Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella gibi isimler yer alıyor. David Leitch yönetmenliğinde çekilen film aksiyon ve casusluk filmi sevenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, Sarışın Bomba filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerini Charlize Theron, Sofia Boutella, James McAvoy ve Toby Jones’un paylaştığı Sarışın Bomba filmi seyirciyle buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor. Gizli bir MI6 ajanı olan Lorraine Broughton, Soğuk Savaş döneminde Berlin’e gönderilir. Bir meslektaşının öldürülmesi olayını araştıracak ve eksik ajanlar listesini bulmaya çalışacaktır. Ancak Lorraine’in gizli görevde olduğu öğrenilir. Lorraine kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak zorundadır. İşte Sarışın Bomba filmi konusu ve oyuncuları

SARIŞIN BOMBA FİLMİ KONUSU NE?

Lorraine Broughton MI6'in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine'in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir...

SARIŞIN BOMBA OYUNCULARI

Charlize Theron Rolü : Lorraine Broughton

James McAvoy Rolü : David Percival

Sofia Boutella Rolü : Delphine

Toby Jones Rolü : Gray

Bill Skarsgård Rolü : Merkel

John Goodman Rolü : Emmett Kurzfeld

Eddie Marsan Rolü : Spyglass

James Faulkner Rolü : C

 

 

 

 

 

 


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