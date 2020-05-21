Sarı Sıcak filmi televizyon ekranlarında! Sarı Sıcak filminin konusu nedir?

İbrahim, farklı bir geleceğin hayalini kuran, kendi kaderini belirlemekte kararlı bir gençtir. Bu bölgenin acımasız sisteminin ve feodal aile yapısının getirdikleri ile İbrahim'in hayallerini gerçekleştirmeye yönelik eylemleri hem kendisi hem de ailesi için beklenmeyen sonuçlar doğuracaktır.