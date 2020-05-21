Sarı Sıcak filmi televizyon ekranlarında! Sarı Sıcak filminin konusu nedir?
Sarı Sıcak filminin konusu nedir? Üretim ilişkilerinin değişmesi ile birlikte sermayenin de el değiştirmesini ve bu değişimden etkilenen insanların hikâyelerini anlatmayı amaçlayan film bunu, büyük maddi sorunlarına rağmen geleneksel yöntemlerde direnip hayata tutunmaya çalışan göçmen bir ailenin en küçük oğul İbrahim'i merkeze alarak yapıyor.
İbrahim, farklı bir geleceğin hayalini kuran, kendi kaderini belirlemekte kararlı bir gençtir. Bu bölgenin acımasız sisteminin ve feodal aile yapısının getirdikleri ile İbrahim'in hayallerini gerçekleştirmeye yönelik eylemleri hem kendisi hem de ailesi için beklenmeyen sonuçlar doğuracaktır.