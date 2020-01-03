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  3. Şansımı Seveyim nerede çekildi, konusu nedir? Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kimler?

Şansımı Seveyim nerede çekildi, konusu nedir? Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kimler?

Şansımı Seveyim nerede çekildi, konusu nedir" Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kimler"

Başrollerini Cem Gelinoğlu ve Gökhan Kıraç’ın paylaştığı Şansımı Seveyim filmi 3 Ocak Cuma günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın üstlendiği filmi komedi türünde izleyicileri eğlendirmeyi başarıyor. Filmde hayatı boyunca şanssızlıklarla mücadele eden Sebahattin’in yaşadığı maceralar anlatılıyor. Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte yanıtı…

Şansımı Seveyim filmi Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Metin Yıldız, Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor. Çevresinde şansızlığıyla bilinen Sebahattin hayallerindeki kadına kavuşabilmek için şansını döndürecek farklı yöntemler denemeye karar verir. Fakat hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir. İşte Şansımı Seveyim filmi konusu ve oyuncuları

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ KONUSU NE?

Çevresinde şanşsızlığı ile bilinen Sebahattin, yaşadığı birçok talihsizliğin sonunda büyüdüğü mahalleye geri döner. Sebahattin'in mahalleye dönmesi ile bütün mahalleli başlarına yine birçok iş açılacağını düşünerek endişeye kapılır. Kaderine boyun eğen Sebahattin, mahallede tanıştığı Yaprak sayesinde şansının döndüğüne inanır. Fakat her şey bu kadar kolay olmaz. Yaprak, yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir ve Sebahattin'i kabul etmek için ona bir şart sunar. Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesini ister. Sebahattin, kaderini değiştirmek ve Yaprak'ın kendisini kabul etmesini sağlamak için en yakın arkadaşı İzzet ile plan yapmaya başlar. 

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şansımı Seveyim filmi çekimleri İstanbul’un Beykoz, ve Kocaeli’nin Darıca ilçelerinde kurulan setlerde gerçekleştirilmiştir. Filmin çekimleri 3 ay sürmüştür.

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu Rolü : Sebahattin

Gökhan Kıraç Rolü : İzzet

Zerrin Sümer Rolü : Meryem

Ümit Yesin Rolü : Sado

Metin Yıldız Rolü : Nizam

Zeynep Tuğçe Bayat Rolü : Yaprak

Gülsüm Alkan Rolü : Sabiha

Mustafa Kırantepe Rolü : Durmuş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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