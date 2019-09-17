Şampiyon konusu nedir, oyuncuları kimler? Şampiyon dizisi ne zaman, hangi günler yayınlanıyor?

Şampiyon konusu nedir, oyuncuları kimler? Trt1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Şampiyon dizisi ile ilgili aramalar yapılıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Erkan Avcı gibi isimler yer alıyor. “Kafkas” lakaplı bir boksörün yaşadığı trajedik olayı konu edinen dizi izleyenleri de etkilemeyi başarıyor. Şampiyon dizisi ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

ŞAMPİYON DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Şampiyon, Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında saat 20:00’de yayınlanıyor.

ŞAMPİYON KONUSU NEDİR?

“Kafkas” lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş’le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur.

Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş’e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas’a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas’ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas’ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz “Şampiyon”! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!

ŞAMPİYON OYUNCULARI KİMLER?

Tolgahan Sayışman (Fırat Bölükbaşı)

Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna)

Emir Özyakışır (Güneş Bölükbaşı)

Erdal Özyağcılar (Yaman Günaltay)

Erkan Avcı (Zafer)

Berk Yaygın (Serhat)

Bahar Süer (Mücella)

İlayda Alişan (Neslihan)

Deniz Durmaz (Eylül)

Şahin Kendirci (Şahin)

Burak Altay (Kado)

Mehmet Bozdoğan (Tansel)

Halit Özgür Sarı (Kerem)

Vedat Erincin (Harun)

Meltem Savcı (Gülten)

Onur Sermik

Faical Attougui (Necdet Suphi Özer)

Volkan Keskin (Uraz)

Berna Koraltürk