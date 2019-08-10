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  3. Salyut 7 filmi konusu nedir? Salyut 7 oyuncu kadrosunda kimler var?

Salyut 7 filmi konusu nedir? Salyut 7 oyuncu kadrosunda kimler var?

Salyut 7 filmi konusu nedir" Salyut 7 oyuncu kadrosunda kimler var"

Salyut 7 filmi Atv ekranlarında Tv’de ilk kez 10 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanıyor. 2017 yılında çıkan Rus yapımı Salyut 7 filmi 1985 yılının Sovyet Rusya’sındaki gerçek olaylardan esinlenerek çekilmiş. Peki, Salyut 7 filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

10 Ağustos Cumartesi akşamı televizyonda ilk kez yayınlanan Salyut 7 filmi yoğun ilgi görüyor. Klim Shipenko yönetmenliğindeki Rus yapımı film konusu ve heyecan dolu sahneleri ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Salyut 7 filmi gerçek olaylardan esinlenerek çekilmiş bir uzay filmi. İşte Salyut 7 filmi konusu ve oyuncuları

FİLMİ KONUSU

Salyut 7 filminde, 1985 yılının Sovyet Rusya’sında yaşanan gerçek olaylardan esinlenilmiştir. Düşük Dünya yörüngesinde bulunan insansız Sovyet uzay istasyonu Salyut 7, Kontrol Merkezi'nden gelen komutlara cevap vermeyi keser. Eğer uzay istasyonu  Sovyet uzay mühendisliğinin gururu  gökten düşerse, sadece ülkenin imajına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda açıklanamayan zayiatlar getiren bir felakete de yol açabilir. Başarısızlığı araştırmak ve felaketi önlemek için kozmonot Vladimir Dzhanibekov ve Viktor Savinykh bu istasyona gönderilir. Filme konu olan bu olay uzay araştırmaları tarihinin gelmiş geçmiş en zorlayıcı görevi olarak kabul edilir.

OYUNCULARI

Lyubov Aksyonova   

Vladimir Vdovichenkov   

Pavel Derevyanko 

Nikita Panfilov  

Mariya Mironova  

Igor Ugolnikov

 

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