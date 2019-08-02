Salur Kazan Zoraki Kahraman oyuncuları kimler? Salur Kazan konusu ne? Nerede çekildi?

Yönetmenliğini Burak Aksak’ın üstlendiği Salur Kazan Zoraki Kahraman filmi Dede Korkut Hikayeleri kapsamında sinemaya taşınıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Mahir İpek, Devrim İpek, Korhan Herduran, Onur Atilla gibi isimler yer alıyor. Eski zaman masallarına bir yolculuk yapan filmde macera ve kahkaha hiç bitmiyor. İşte Salur Kazan Zoraki Kahraman filmi konusu ve oyuncuları

SALUR KAZAN ZORAKİ KAHRAMAN KONUSU

Salur Kazan: Zoraki Kahraman’da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarabilecek mi? Peki esir alınan oba halkı kötü adamları alt edebilecek mi? Dede Korkut Hikayeleri, senarist ve yönetmen Burak Aksak yorumuyla yeniden hayat buluyor! Eski zaman masallarına bir yolculuk yapan filmde macera ve kahkaha hiç bitmiyor.

SALUR KAZAN ZORAKİ KAHRAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Salur Kazan Zoraki Kahraman filmi çekimleri Ürgip, Avanos'ta gerçekleştirilmiştir.

SALUR KAZAN ZORAKİ KAHRAMAN OYUNCULARI

Mahir İpek

Devrim Yakut

Korhan Herduran

Mehmet Fatih Dokgöz

Burak Çimen

Rıdvan Aybars Düzey

Onur Atilla

Caner Kadayıfçı

Erdal Tosun

Öznur Serçeler