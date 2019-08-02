Salur Kazan Zoraki Kahraman oyuncuları kimler? Salur Kazan konusu ne? Nerede çekildi?
Salur Kazan Zoraki Kahraman filmi 2 Ağustos Cuma akşamı Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Mahir İpek, Devrim İpek, Korhan Herduran, Onur Atilla gibi isimler yer alıyor. Peki, Salur Kazan Zoraki Kahraman oyuncuları kimler, konusu ne?
Yönetmenliğini Burak Aksak’ın üstlendiği Salur Kazan Zoraki Kahraman filmi Dede Korkut Hikayeleri kapsamında sinemaya taşınıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Mahir İpek, Devrim İpek, Korhan Herduran, Onur Atilla gibi isimler yer alıyor. Eski zaman masallarına bir yolculuk yapan filmde macera ve kahkaha hiç bitmiyor. İşte Salur Kazan Zoraki Kahraman filmi konusu ve oyuncuları
SALUR KAZAN ZORAKİ KAHRAMAN KONUSU
Salur Kazan: Zoraki Kahraman’da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarabilecek mi? Peki esir alınan oba halkı kötü adamları alt edebilecek mi? Dede Korkut Hikayeleri, senarist ve yönetmen Burak Aksak yorumuyla yeniden hayat buluyor! Eski zaman masallarına bir yolculuk yapan filmde macera ve kahkaha hiç bitmiyor.
SALUR KAZAN ZORAKİ KAHRAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Salur Kazan Zoraki Kahraman filmi çekimleri Ürgip, Avanos'ta gerçekleştirilmiştir.
SALUR KAZAN ZORAKİ KAHRAMAN OYUNCULARI
Mahir İpek
Devrim Yakut
Korhan Herduran
Mehmet Fatih Dokgöz
Burak Çimen
Rıdvan Aybars Düzey
Onur Atilla
Caner Kadayıfçı
Erdal Tosun
Öznur Serçeler