Şahsiyet dizisi nereden izlenir? Puhu TV Şahsiyet dizisi izleme linki

Şahsiyet dizisinin nereden izleneceği merak konusu haline geldi. Puhu TV Şahsiyet dizisi nasıl izlenir? Haluk Bilginer’in Emmy Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu seçilmesinin ardından vatandaşlar dizi ile ilgili bilgileri merak etmeye başladılar. Oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur bulunan dizi ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

ŞAHSİYET DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Şahsiyet dizisi Puhu TV üzerinden izleniyor. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden diziye ulaşabilirsiniz.

ŞAHSİYET DİZİSİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ŞAHSİYET KONUSU

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

ŞAHSİYET OYUNCULARI

Oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur bulunuyor.

Dizinin yönetmenliğini Onur Saylak üstlendi, senaryosunu ise Hakan Günday'ın yazdı.