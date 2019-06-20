Sağ Salim filmi konusu ne? Sağ Salim oyuncuları ve konusu
Sağ Salim filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak Sağ Salim filmi izleyiciyle buluşuyor. Saf bir Anadolu köylüsünün hikayesini komik bir dille anlatan film, izleyenlerine keyifli saatler geçirteceğe benziyor.
Sağ Salim filmi konusu ne? Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. İşte Sağ Salim filmi oyuncuları ve konusu
SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU
Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...
Yapımcılığını, yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği filmin yazar kadrosunda Güler'in yanı sıra Alper Erze, Korhan Uğur, Şeyda Delibaşı isimleri yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Burçin Bildik, Fulya Zenginer, Alper Saldıran gibi isimler yer alıyor...
SAĞ SALİM FİLMİ OYUNCULARI
Fulya Zenginer Rolü: Nihal
Burçin Bildik Rolü: Salim
Alper Saldıran Rolü: Recai
Hüseyin Avni Danyal Rolü: Muhtar
Kenan Ece Rolü: Ayhan
Murat Akkoyunlu Rolü: Gucur Osman
Kamil Güler Rolü: Mehmet
Kevork Türker Rolü: Ramiz