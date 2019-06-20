Sağ Salim filmi konusu ne? Sağ Salim oyuncuları ve konusu

Sağ Salim filmi konusu ne? Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. İşte Sağ Salim filmi oyuncuları ve konusu

SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...

Yapımcılığını, yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği filmin yazar kadrosunda Güler'in yanı sıra Alper Erze, Korhan Uğur, Şeyda Delibaşı isimleri yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Burçin Bildik, Fulya Zenginer, Alper Saldıran gibi isimler yer alıyor...

SAĞ SALİM FİLMİ OYUNCULARI

Fulya Zenginer Rolü: Nihal

Burçin Bildik Rolü: Salim

Alper Saldıran Rolü: Recai

Hüseyin Avni Danyal Rolü: Muhtar

Kenan Ece Rolü: Ayhan

Murat Akkoyunlu Rolü: Gucur Osman

Kamil Güler Rolü: Mehmet

Kevork Türker Rolü: Ramiz