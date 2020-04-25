Safir Mavi filmi konusu nedir? Safir Mavi filmi oyuncuları kimler? İşte konusu...

25 Nisan Cumartesi akşamı Show Tv’de yayınlanan Safir Mavi filmi konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yönetmenliğini Felix Fuchssteiner ve Katharina Schöde üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Maria Ehrich, Jannis Niewöhner ve Veronica Ferres gibi isimler yer alıyor. İşte Safir Mavi filmi konusu ve oyuncuları...



SAFİR MAVİ KONUSU NE?

Safir Mavi filminde, Gwendolyn Shepherd güçlerini yeni öğrenmiş sonrasında kullanmaya başladıktan sonra geçmişe giderek bazım maceralara katılmıştır. Aslında zamanda yolculuk yapma gücü olan tek kişi o mudur bunu düşünmeye başladığında bu özelliğe sahip son kişi olduğunu anlayacaktır. Ama bu güçlere sahip olan insanların nasıl yokolduğunuda merak etmektedir bu yüzden yine zamanda yolculuk yaparak onlara ne olduğunu anlamaya çalışacaktır.

SAFİR MAVİ OYUNCULARI

Maria Ehrich

Jannis Niewöhner

Veronica Ferres

Josefine Preuß

Florian Bartholomäi

Rüdiger Vogler

Uwe Kockisch

Rolf Kanies

Jennifer Lotsi

Lion Wasczyk