Safir Mavi filmi konusu nedir? Safir Mavi filmi oyuncuları kimler? İşte konusu...
Başrollerinde Maria Ehrich ve Jannis Niewöhner'in paylaştığı Safir Mavi filmi 25 Nisan Cumartesi akşamı Show Tv'de izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Felix Fuchssteiner ve Katharina Schöde üstlendiği yapım bilimkurgu filmi sevenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki, Safir Mavi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmle ilgili detaylar...
25 Nisan Cumartesi akşamı Show Tv’de yayınlanan Safir Mavi filmi konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yönetmenliğini Felix Fuchssteiner ve Katharina Schöde üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Maria Ehrich, Jannis Niewöhner ve Veronica Ferres gibi isimler yer alıyor. İşte Safir Mavi filmi konusu ve oyuncuları...
SAFİR MAVİ KONUSU NE?
Safir Mavi filminde, Gwendolyn Shepherd güçlerini yeni öğrenmiş sonrasında kullanmaya başladıktan sonra geçmişe giderek bazım maceralara katılmıştır. Aslında zamanda yolculuk yapma gücü olan tek kişi o mudur bunu düşünmeye başladığında bu özelliğe sahip son kişi olduğunu anlayacaktır. Ama bu güçlere sahip olan insanların nasıl yokolduğunuda merak etmektedir bu yüzden yine zamanda yolculuk yaparak onlara ne olduğunu anlamaya çalışacaktır.
SAFİR MAVİ OYUNCULARI
Maria Ehrich
Jannis Niewöhner
Veronica Ferres
Josefine Preuß
Florian Bartholomäi
Rüdiger Vogler
Uwe Kockisch
Rolf Kanies
Jennifer Lotsi
Lion Wasczyk