Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı izleme linki...

Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin izleyicileri Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı göre yaşanacak olaylara dair ipuçları alıyor. Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi her Çarşamba seyirci ile buluşuyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asya'nın Turgay ile görüşmesi Volkan'ı çıldırtırken yaptığı hamleler ile Asya'yı kıskandığını belli ediyor. İşte Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı...

SADAKATSİZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Sadakatsiz 10. Bölüm Fragmanı yayında! Asya'nın Turgay'la olan yakınlaşması Volkan'ı çıldırtıyor!





Volkan'ın yıllar sonra geri dönmesi ve Asya'da olan değişimleri görmesi Volkan'ı oldukça öfkelendirir. Asya ve Volkan'ı yan yana gören Derin şimdi ne yapacak?

SADAKATSİZ 9.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 9 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan, iki yıl sonra güçlenerek Asya ve Ali'nin karşısına çıktı.

SADAKATSİZ 9. BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?

Volkan ve Derin, Tekirdağ'a dönüşlerini bir parti ile kutlamaya karar veriyor. Bu partide tüm dostlarını yanında toplayan Volkan ve Derin, adeta gövde gösterisi yapıyor. Tüm bunları aslında Asya'nın gözüne sokmak için yapan Volkan, Ali'yi de kullanıp, Asya'yı eve getirtmeyi başarıyor. Ali'ye ulaşamayınca mecburen partiye gelen Asya ise Volkan'ın konuşmasına denk geliyor. Volkan, Asya'ya meydan okuyor.