Rus'un Oyunu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ru'sun Oyunu Tv'de ilk kez yayınlanıyor!

Rus’un Oyunu filmi 27 Ağustos Salı akşamı televizyonda ilk kez Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva, Levent Özdemir gibi isimler yer alıyor. 2016 yılında vizyona giren Rus’un Oyunu filminin çekimleri 3 farklı ülkede gerçekleştirildi. Zengin ve züppe bir iş adamı olan Serhat Vasbi, büyük bir ekip tarafından tuzağa düşürülür. Ancak bu tuzakta kim haklı, kim kazanıyor, kim kaybediyor ilk bakışta hepsi belirsiz. Hikayenin katmanları açıldıkça hakkını aramanın ve intikamın en çarpıcı öyküsü de karakterleri ve seyirciyi bekliyor. İşte Rus’un Oyunu filmi konusu ve oyuncuları

RUS’UN OYUNU FİLMİ KONUSU

Zengin ve züppe bir iş adamı olan Serhat Vasbi, büyük bir ekip tarafından tuzağa düşürülür. Ancak bu tuzakta kim haklı, kim kazanıyor, kim kaybediyor ilk bakışta hepsi belirsiz. Hikayenin katmanları açıldıkça hakkını aramanın ve intikamın en çarpıcı öyküsü de karakterleri ve seyirciyi bekliyor....

Levent Özdemir’in senarist, yönetmen ve yapımcı koltuğunda oturduğu Rus’un Oyunu'nu 3 farklı ülkede çekilen ilk yerli sinema filmi ünvanını taşıyor. Zengin bir iş adamını içine düştüğü oyunu, şantajı ve altındaki şaşırtıcı sebepleri anlatıyor. Başrollerinde ise Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva ve Levent Özdemir yer alıyor.

RUS’UN OYUNU OYUNCULARI

Fırat Tanış Rolü : Serhat Vasbi

Leonid Kulagin Rolü : Profesör Vlademir

Anastasiya Klyeva Rolü : Anastasya

Levent Özdemir Rolü : Batıkan Yiğit

Nila Fırat Rolü : Zeliha

Murat Topalan Rolü : Bro

Orkun Öztürk Rolü : Yusuf

Gülce Dereli Rolü : Nergis