Rus'un Oyunu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ru'sun Oyunu Tv'de ilk kez yayınlanıyor!
Başrollerinde Fırat Tanış, Leonid Kulagin ve Anastasiya Klyeva’nın yer aldığı Rus’un Oyunu filmi Tv’de ilk kez yayınlanıyor. Filmin yönetmenliğini Levent Özdemir üstleniyor. Peki, Rus’un Oyunu filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Rus’un Oyunu filmi 27 Ağustos Salı akşamı televizyonda ilk kez Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva, Levent Özdemir gibi isimler yer alıyor. 2016 yılında vizyona giren Rus’un Oyunu filminin çekimleri 3 farklı ülkede gerçekleştirildi. Zengin ve züppe bir iş adamı olan Serhat Vasbi, büyük bir ekip tarafından tuzağa düşürülür. Ancak bu tuzakta kim haklı, kim kazanıyor, kim kaybediyor ilk bakışta hepsi belirsiz. Hikayenin katmanları açıldıkça hakkını aramanın ve intikamın en çarpıcı öyküsü de karakterleri ve seyirciyi bekliyor. İşte Rus’un Oyunu filmi konusu ve oyuncuları
RUS’UN OYUNU FİLMİ KONUSU
Zengin ve züppe bir iş adamı olan Serhat Vasbi, büyük bir ekip tarafından tuzağa düşürülür. Ancak bu tuzakta kim haklı, kim kazanıyor, kim kaybediyor ilk bakışta hepsi belirsiz. Hikayenin katmanları açıldıkça hakkını aramanın ve intikamın en çarpıcı öyküsü de karakterleri ve seyirciyi bekliyor....
Levent Özdemir’in senarist, yönetmen ve yapımcı koltuğunda oturduğu Rus’un Oyunu'nu 3 farklı ülkede çekilen ilk yerli sinema filmi ünvanını taşıyor. Zengin bir iş adamını içine düştüğü oyunu, şantajı ve altındaki şaşırtıcı sebepleri anlatıyor. Başrollerinde ise Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva ve Levent Özdemir yer alıyor.
RUS’UN OYUNU OYUNCULARI
Fırat Tanış Rolü : Serhat Vasbi
Leonid Kulagin Rolü : Profesör Vlademir
Anastasiya Klyeva Rolü : Anastasya
Levent Özdemir Rolü : Batıkan Yiğit
Nila Fırat Rolü : Zeliha
Murat Topalan Rolü : Bro
Orkun Öztürk Rolü : Yusuf
Gülce Dereli Rolü : Nergis