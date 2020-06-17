Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda konusu nedir? Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda oyuncular kim?

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda bu akşam Show Tv ekranlarında seyirci ile buluşacak. 2013 yılından gösterime giren filmin yönetmen koltuğunda Erol Özlevi oturuyor. 2010 yılında çekilen Romantik Komedi filminin devamı niteliğinde çekilmiştir. Akşam evde televizyon keyfi yapacak olan vatandaşlar, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda konusu nedir, oyuncuları kimlerdir sorularına yanıt arıyor. Eğlenceli ve tutku dolu aşk hikayelerini konu alan film hakkında detaylar haberimizde.

ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA OYUNCULAR KİM?

İlk filmin devamı niteliğinde olan filmin oyuncu kadrosu güçlü isimlerden oluşuyor. Cemal Hünal, Sedef Avcı, Sinem Kobal, Burcu Kara, Gürgen Öz, Gökçe Özyol ve Engin Altan Düzyatan'dan oluşan çekirdek oyuncu kadrosunu devam filminde de aynen koruyor. "Bekarlığa Veda" konseptinde çekilen filmin yönetmenliğini ise ilk uzun metrajlı sinema işine imza atan Erol Özlevi üstleniyor.

ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA KONUSU NEDİR?

Esra evlilik hazırlıklarına hız verirken, Didem grupta henüz evlenmemiş tek kız olarak kaldığını fark eder. Panikleyen Didem, sevgilisi Cem'i bir punduna getirip evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fakat Didem'in bu hallerinden habersiz Cem yeni bir filmin hazırlıklarına başlar ve başrolü paylaştığı Gözde adında bir kadınla tanışır; tamamen işine konsantre olur. Her şey üst üste gelince Didem kıskançlık krizine girer ve Cem'e çaktırmadan onu izlemeye alır ve ekibin erkeklerinin Antalya'da bekarlığa veda partisi yaptıklarını öğrenir. Erkeklerin peşine düşen kızlar, otele dansöz kılığında girmenin yollarını ararlar..