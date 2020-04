Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar arama motorlarından sık sık Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir? Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kim? sorularının yanıtını araştırıyor. Yönetmenliğini Gareth Edwards yatığı filmde efsane haline gelen Star Wars serisinin bir parçası olarak ilgiyle takip ediliyor. Akşam evde televizyon keyfi yapacak olanlar için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Lucasfilm'in yeni “ara dönem filmlerinden ilki” olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star'ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatıyor.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI KİM?

Gareth Edwards'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryo ise Chris Weitz'a ait.