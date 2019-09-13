Rogue One Bir Star Wars Hikayesi konusu ne? Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimler?

13 Eylül Cuma akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Rogue One Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gareth Edwards yönetmenliğindeki filmin oyuncu kadrosunda Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen, Felicity Jones ve Diego Luna gibi isimler. Filmde Bir grup beklenmedik kahraman, İmparatorluğun en büyük imha silahı olan Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelir. Star Wars zaman tünelindeki bu kilit olay, sıradışı şeyler yapmayı seçen sıradan insanları bir araya getirir ve bu şekilde kendilerinden daha büyük bir amacın parçası haline gelirler. İşte Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları

ROGUE ONE BİR STAR WARS HİKAYESİ FİLMİ KONUSU

Lucasfilm'in yeni "ara dönem filmlerinden ilki" olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star'ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatacak. Gareth Edwards'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryo ise u Chris Weitz'a ait.

ROGUE ONE BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI

Felicity Jones Rolü : Jyn Erso

Diego Luna Rolü : Captain Cassian Andor

Ben Mendelsohn Rolü : Director Orson Krennic

Mads Mikkelsen Rolü : Galen Erso

Forest Whitaker Rolü : Saw Gerrera

Donnie Yen Rolü : Chirrut Imwe

Jiang Wen Rolü : Baze Malbus

Alan Tudyk Rolü : K-2SO