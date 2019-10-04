Rehine filmi konusu nedir? Rehine filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Rehine 4 Ekim Cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sean Penn, Jasmine Trinca, Javier Bardem ve Idris Elba gibi isimler yer alıyor. Jim Terrier bir zamanlar emrinde çalıştığı örgüt tarafından ihanete uğradıktan sonra tehlikelerle dolu geçmişini silerek hayatında yeni bir sayfa açmanın peşindedir. Tanıştığı ve evlenmek istediği Anne ile gayet sakin bir hayat yaşamaya başlayan Terrier eski iş arkadaşları ve liderleri tarafından izlendiğini fark ettikten sonra eski dostlarının onu öldürmek istediğini de öğrenir. İşte Rehine filmi konusu ve oyuncuları

REHİNE FİLMİ KONUSU

Bir zamanlar emrinde çalıştığı örgüt tarafından ihanete uğrayan eski ajan Jim Terrier, tehlike dolu geçmişini ardında bırakıp yeni bir hayata başlamanın arefesindedir. Terrier, sevgilisi Anne ile evlenip sıradan bir adam olmanın planlarını yaparken eski iş arkadaşları ve patronları tarafından takip edildiğini fark eder. Peşindeki eski dostlarından kurulu dünyanın en güçlü örgütünün tek hedefi Jim Terrier'ı öldürmektir. Jim yeni düşmanlarıyla yüzleşip hayatta kalmaya çalışırken canı tehlikede olan tek kişinin kendisi olmadığını anlar. Artık sadece kendisini değil, tek varlığı Anne'i de korumak zorundadır.

REHİNE OYUNCULARI

Jean-Patrick Manchette'nin romanından beyazperdeye uyarlanan yapıtın yönetmeni Pierre Morel. Filmin oyuncu kadrosundaysa Idris Elba, Javier Bardem, Sean Penn ve Ray Winstone gibi isimler bulunuyor.