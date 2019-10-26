Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? Rekor kıran Recep İvedik 6 fragmanı ve konusu haberimizde..
Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? sorusu merak ediliyor. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 6'nın fragmanı yoğun ilgi gördü. Fragman 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek yeni bir rekor daha kırdı. Yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın üstlendiği ve Togan Gökbakar ile beraber senaryosunu kaleme aldığı Recep İvedik 6 vizyon tarihi de belli oldu. Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? sorusunun yanıtı Recep İvedik 6 fragmanı ve konusu haberimizde..
Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? sorusu arama motorunda vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Recep İvedik 6 filminin fragmanının yayınlanması ile kısa sürede milyonlarca izlenme rakamlarına ulaştı. Recep İvedik’in bu seferki serüveni Konya yerine yanlışlıkla Kenya’ya gitmesiyle başlıyor. Yine izleyiciye eğlenceli dakikalar yaşatmayı planlayan filmin başrolünde komedi türünün usta ismi Şahan Gökbakar yer alıyor. Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? sorusunun yanıtı Recep İvedik 6 fragmanı ve konusu haberimizde..
RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONDA?
Recep İvedik 6 filmi 8 Kasım'da sinema salonlarında gösterime girecek.Recep İvedik 6 fragmanı yayınlandı.
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RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN KONUSU
Komedi türünün usta ismi Şahan Gökbakar, izleyicileri gülmekten kırıp geçirecek yeni serisi Recep İvedik 6’ya ilişkin en son gelişmeleri ve bu yıla damgasını vuracak sinema projesi hakkında önemli tüyoları paylaşarak Afrika savanalarında çekiminin gerçekleştirileceğini ve bir sonraki serisinin de Afrika yahut Uzakdoğu'da geçeceğini ifade etti.
Diğer taraftan seyircisinin dört gözle beklediği Recep İvedik 6 isimli sinema projesinin afişi yayınlanarak, ''Recep'in Yeni Macerası'' şeklinde bir yazı paylaşılırken, afişte beyaz perde filminin başrol koltuğunda oturan efsaneleşmiş karakter Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde bulunması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifasını kaybetmiş olduğunu yansıtan fotoğraf yayınlandı. gibi karşısına çıkan problemleri ‘kendi yöntemleriyle’ çözmektedir.
RECEP İVEDİK 6 OYUNCU KADROSU
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Nurullah Çelebi - Nurullah
Somer Karvan - Tur Rehberi
Furkan Bayraktar - Fazil
Mustafa Dok - Tefo