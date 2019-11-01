Recep İvedik 5 nerede çekildi? Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...

Recep İvedik 5 filmi 1 Kasım Cuma günü izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar otururken oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, Orkan Varan, Deniz Ceylan gibi isimler yer alıyor. Filmi izleyenler ‘Recep İvedik 5 nerede çekildi?’ sorusunun yanıtı merak ediyor. Recep İvedik'in mahalleden tanıdığı şoför İsmet ölür. İvedik, taziyeye gittiğinde İsmet'in son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular rahatsızlanınca ülkesi adına yarışmak durumunda kalır. İşte Recep İvedik 5 filmi konusu ve oyuncuları

RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 5 filmi çekimleri; Antalya, Üsküp ve İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Filmin çekimlerinin Üsküp’te yapılması Makedonya Türklerinde büyük yankı uyandırdı. Ayrıca Recep İvedik 5 filmi 7.437.050 seyirci sayısına ulaşmış ve 85.986.157.33 TL hasılat elde etmiştir.

RECEP İVEDİK 5 KONUSU VE OYUNCULARI

Recep İvedik serisinin beşinci filmi olan yapımda Recep bu sefer yanındaki ekiple birlikte yarım kalan önemli bir işi tamamlamak için yollara dökülüyor. Çeşitli spor dallarında profesyonel olarak ter döken genç sporcuları müsabakalara taşımayı görev edinen İvedik, kaş yaparken yine göz çıkartıyor ve Türkiye'yi atletizm, boks, güreş vb. sporlarda temsil etmek İvedik ve ekibine düşüyor!

Filmin yönetmenliğini Togan Gökbakar üstlenirken, başrol Şahan Gökbakar'a Orkan Varan ve Deniz Ceylan isimleri eşlik ediyor. Ayrıca oyuncu kadrosunda Hüseyin Baycur, Murat Bölücek, Zeynep Demirtaş, Kübra Yıldız, Ümit Öztürk gibi isimler yer alıyor.