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  3. Ramo'nun 6. bölümü yayınladı! Ramo büyük kayıp yaşayacak...

Ramo'nun 6. bölümü yayınladı! Ramo büyük kayıp yaşayacak...

Ramo'nun 6. bölümü yayınladı! Ramo büyük kayıp yaşayacak...

Ramo dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinin yeni bölümü heyecan verici olacak. Ramo'nun bu akşam yayınlanacak olan bölümünde mahalle çatışmaları izleyiciyi şoke edecek. İşte yeni bölümden kareler...

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Ramo dizisinin yeni bölümü bu akşam saat: 20:00 yayınlanacak. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Yavuz, Ramo’nun babasının intikam peşinde olduğunu nasıl öğrendi? Ramo neden Ceyhan’ın peşinde? İşte yeni bölümden kareler…

YENİ BÖLÜMDEN SICAK KARELER

Sibel tarafından bıçaklanan Ramo daha kendine gelmeden, Ceyhan mahalleye saldırır. Mahalle tam bir savaş alanına döner. Saldırı sonucunda Ramo, ailesinden büyük bir kayıp verir. Ceyhan ise yaralı halde mahalleden kaçar. Yaşanan kayıp sonucundan Ramo’nun ailesinden tam bir yıkım yaşanır. Ramo ve Boz vakit kaybetmeden Ceyhan’ın peşine düşerler Ceyhan ise Ramo’nun beklemediği bir hamle yapar.

Yavuz ise Ramo’nun babasının intikam peşinde olduğunu öğrenmiştir. Ramo’yla buluşur ve ona babasıyla ilgili karanlıkta kalmış gerçekleri anlatır. Ramo ailesini korumak için yeni bir karar almıştır. Artık Adana’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.


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