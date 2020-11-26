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  • Ramo dizisinin bu haftaki yeni bölümünde neler olacak? Ramo'ya büyük tuzak!
26 Kasım 2020 Perşembe 23:08 | Son Güncelleme:

Ramo dizisinin bu haftaki yeni bölümünde neler olacak? Ramo'ya büyük tuzak!

Ramo dizisinin bu haftaki yeni bölümünde neler olacak" Ramo'ya büyük tuzak!

Cihangir, Ramo’nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir’in de üstündeki adamlar, Ramo’yu öyle erkenden kaybetmek istemezler. Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf’ı Ramo getirmiştir onlara. Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek.

Ramo’dan öyle birini öldürmesini isterler ki, bunu vicdanen de fikren de yapması mümkün değildir. Sibel de Ramo’ya kurulan bu tuzağı öğrenir ve ona yardım etmek ister. Sibel, Ramo’ya yardım etmek isterken kendi başını belaya sokacaktır.

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