Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği, Show TV’nin hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi Ramo için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tüm dizi takipçileri Ramo dizisi nerede çekildi? Ramo dizisi ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Ramo dizisine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ramo dizisinin çekimleri Adana’da gerçekleştiriliyor. Ramo dizisinin tanıtım fragmanında yer verilen Adana Taşkapı Mahallesi’nin gerçekten varolup olmadığı da izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo çok yakında Show TV’de ekranlara gelecek. Ramo dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

RAMO DİZİSİ KONUSU NE?

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo' dizisimde, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım'ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer alıyor.