Pum pum çorbası hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Pum pum çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta pum pum çorbası tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

PUM PUM ÇORBASI MALZEMELERİ

1 su bardağı mısır unu

5 su bardağı su veya et suyu

2 dilim kavurma

Tuz

ÜZERİ İÇİN;

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

PUM PUM ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencereye suyu ya da et suyunu koyun. İçine mısır ununu ekleyip karıştırın. Çorba kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.

Kavurmayı tavada 2-3 dakika çevirin. Koyulaşan çorbanın üzerine ekleyip karıştırın. Tuzunu da ilave ederek 5 dakika kadar pişirin.

Tereyağını tavada kızdırıp içine pul biberi ekleyin. Ardından biberli yağı çorbanın üzerine gezdirip sıcak servis yapın.