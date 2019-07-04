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  3. Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları kimler? Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları ve konusu

Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları kimler? Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları ve konusu

Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları kimler" Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları ve konusu

Yakışıklı oyuncu Jake Gyllenenhaal’in başrollerini üstlendiği Pers Prensi: Zamanın Kumları filmi bu akşam saat 20:00’de Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Savaş ve aksiyon sahneleri ile izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatan film, 2 saat 6 dakika gibi uzun bir süreye sahip. Peki, Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları kim, konusu ne?

Yönetmenliğini Mike Newell’ın yaptığı savaş filmi Pers Prensi: Zamanın Kumları, aksiyon dolu sahneleri ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Show Tv ekranlarında 20:00’de yayınlanan filmin başrollerinde Jake Gyllenenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley ve Alfred Molina yer alıyor. Haşşaşiler ve suikastçilerin destansı mücadelesini anlatan film, bir prens ile prensesin arasında geçen olaylara da değiniyor. İşte Pers Prensi: Zamanın Kumları oyuncuları ve konusu

PERS PRENSİ: ZAMANIN KUMLARI KONUSU

Haşhaşiler, Assassinler ve Binbir Gece Masallarına konu olan Ebu Hassan'ın Haylaz bir prens olan Prens Dastan ile olan "destansı" maceraları beyazperde'ye bir kez daha aktarıldı. Dastan, gönülsüzce de olsa gizemli bir prensesle güç birliği yapmak durumunda kalmıştır. Birlikte, zamanı tersine çevirebilen Zamanın Kumları’nı açığa çıkarabileceklerdir. Sahibinin dünyaya hükmetmesini sağlayabilecek olan yıllanmış bir hançeri korumak üzere karanlık güçlere karşı bir yarış içine giren kahramanlarımız, kızgın çöllerde aşk, nefret, kan ve gerilim dolu serüvenlere sürüklenirler.

Köstebek, Dört Nikah Bir Cenaze ve Harry Potter ve Ateş Kadehi’nden tanıdığımız Mike Newell’ın yönettiği Pers Prensi: Zamanın Kumları, Mayıs 2010’da sinemaseverlerle buluştu. Marakeş, Ouarzazate ve Erfoud, Fas’ta ve İngiltere’deki Pinewood Studios’daki büyük ölçekli bir platoda çekilen filmin yapımcısı olan Jerry Bruckheimer Films yapımları pek çok ödülün ve ödül adaylığının yanısıra, 41 kez Oscar ödülüne aday gösterilmiş ve 6 Oscar kazanmıştır. Ayrıca 23 kez Altın Küre’ye aday gösterilmiş ve dört kez ödül almışlardır.

PERS PRENSİ: ZAMANIN KUMLARI OYUNCULARI

Jake Gyllenhaal Rolü : Dastan

Gemma Arterton Rolü : Tamina

Ben Kingsley Rolü : Nizam

Alfred Molina Rolü : Sheik Amar

Steve Toussaint Rolü : Seso

Toby Kebbell Rolü : Garsiv

Richard Coyle Rolü : Tus

Ronald Pickup Rolü : Le roi Sharaman

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