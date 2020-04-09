Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6759
  • 7,3163
  • 360.477
  • 95834.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Payitaht Abdülhamid'de oyun büyüyor

Payitaht Abdülhamid'de oyun büyüyor

Payitaht Abdülhamid'de oyun büyüyor

Hechler, bu kez oyunu büyük oynamıştır. Abdülhamid'e Kanuni Esasiye'yi ilan etmesi için baskı yapar.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Cuma akşamları izleyicilerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi “Payitaht Abdülhamid” yüz on altıncı bölümüyle ekranlara geliyor. Hechler, bu kez oyunu büyük oynamıştır. Abdülhamid’e Kanuni Esasiye’yi ilan etmesi için baskı yapar. Aksi takdirde sokaklarda patlayan bombaların paşaların emriyle patlatıldığını haber yaptıracaktır. Abdülhamid’in paşaları ortada yoktur. Halil Halid, paşaların imzası olan belgeyi bulma vazifesini alır. Ancak belge sefarethanededir. Abdülhamid’in Zülüflü hakkındaki şüphesi devam ederken, Hechler’in keyfi yerindedir. Abdülhamid’e Kanuni Esasiye’yi imza etmekten başka yol bırakmamıştır. Öte yandan, Zekiye, cinayetin zanlısı durumundadır... Abdülhamid, kızının suçsuzluğuna adı kadar emindir ama evladı dahi olsa sorgulanması gerektiğini söyler ve oda hapsine alır. Bidar, Zekiye’nin masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yapacaktır.


Tecrübeli sunucu Burak Akkul Koronavirüsü yendi

Tecrübeli sunucu Burak Akkul Koronavirüsü yendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'den Süper Ay manzaraları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları