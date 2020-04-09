Payitaht Abdülhamid'de oyun büyüyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Cuma akşamları izleyicilerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi “Payitaht Abdülhamid” yüz on altıncı bölümüyle ekranlara geliyor. Hechler, bu kez oyunu büyük oynamıştır. Abdülhamid’e Kanuni Esasiye’yi ilan etmesi için baskı yapar. Aksi takdirde sokaklarda patlayan bombaların paşaların emriyle patlatıldığını haber yaptıracaktır. Abdülhamid’in paşaları ortada yoktur. Halil Halid, paşaların imzası olan belgeyi bulma vazifesini alır. Ancak belge sefarethanededir. Abdülhamid’in Zülüflü hakkındaki şüphesi devam ederken, Hechler’in keyfi yerindedir. Abdülhamid’e Kanuni Esasiye’yi imza etmekten başka yol bırakmamıştır. Öte yandan, Zekiye, cinayetin zanlısı durumundadır... Abdülhamid, kızının suçsuzluğuna adı kadar emindir ama evladı dahi olsa sorgulanması gerektiğini söyler ve oda hapsine alır. Bidar, Zekiye’nin masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yapacaktır.