Payitaht Abdülhamid yeni sezon 1. bölüm izleme linki! Payitaht Abdülhamid 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1’in başarılı dizisi Payitaht Abdülhamid 9 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 120. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Konusu ve oyuncularıyla büyük beğeni toplayan Payitaht Abdülhamid dizisi yeni sezonuna başladı. Uzun süredir ekranlarında uzak kalan dizi yeni sezonu ile izleyicilerine kavuştu. Başrollerini Bülent İnal’ın üstlendiği dizi bu yıl etkileyici bölümleri ile izleyenlerine tarihi dokuyu yaşatmayı hedefliyor.



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 120. BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid’in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir. Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid’e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid’in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid’in karşısında birleşir. Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur.

5. Murad’ın kızları Fatma ve Aliye Sultan’ın saraya gelmesi Bidar’ı fazlasıyla rahatsız eder. 5.Murat’ın vefat haberi Abdülhamid’i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat’ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler. Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur. 5. Murat’ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid’in gizli düşmanı kimdir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 120. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 121. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.