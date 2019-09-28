Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 91. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Payitaht Abdülhamid son bölümünü kaçıran vatandaşlar diziyi izlemek istiyor. Cuma akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi tarihi bizlere bir kez daha yaşatıyor. ES Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenlik koltuğunu Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın oturuyor. Seniha’nın gidişi ve Cemile Sultan’ın haremde estirdiği sert rüzgarlar, Bidar ve Cemile’nin arasını iyice açar. Diziyi izleyen kişiler yeni bölüm fragmanını da seyretmek istiyor. İşte Payitaht Abdülhamid 91. bölüm fragmanı

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 90. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sır odasından çalınan vesika Abdülhamid’i tahtından indirmek isteyen düşmanlarına ümit vermiştir. Abdülhamid saraydaki casusu bulmaya, hainleri ortaya çıkarmaya çalışırken Zalman zehirli bir örümcek gibi adamlarıyla Abdülhamid’in etrafını sinsice örmektedir.

Zülüflü İsmail’in taht sevdasıyla Seraskerlikten çıkardığı haritalar Osmanlı’yı büyük bir diplomatik krize sokar. Osmanlı’nın harp planlarını gören sefirler, soluğu Abdülhamid’in karşında alır.

Halil Halid ve adamları Abdülhamid’in emriyle fuara gelecek silahları almaya Selanik’e giderler. Jorris de ordadır. Jorris İmro örgütünün zindandaki liderini kaçırırken Halil Halid’in karşısına çetecileri çıkarır. Halil Halid ve adamları silah deposunda pusuya düşerler.

Seniha’nın gidişi ve Cemile Sultan’ın haremde estirdiği sert rüzgarlar, Bidar ve Cemile’nin arasını iyice açar. Bu arada Bidar’ın sorumluluğu altındaki Darül Hayr-i Ali’de meydana gelen kötü bi hadise, Cemile’nin Bidar’ı iyice köşeye sıkıştırmasına vesile olur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 91. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİNE BU SEZON BAŞLAYAN OYUNCULAR

DEVRİM YAKUT ( CEMİLE SULTAN)

Tiyatro, TV ve sinema sanatçısı Devrim Yakut, Payitaht Abdülhamid’in 4. sezonunda tarihin güçlü kadın karakterlerinden, Sultan Abdülmecid’in kızı ve Sultan Abdülhamid Han’ın kızkardeşi Cemile Sultan olarak diziye başlıyor.

Sultan Abdülaziz suikastinde parmağı olduğu bilinen eşi Mahmud Celaleddin Paşa’yı ağabeyi Abdulhamid’in görevinden azletmesine, idam hükmünden sürgüne göndermesine rağmen boşamayan Cemile Sultan, yıllarca kocasının ve kaybettiği 3 oğlunun acısını yaşamış kuralcı, otoriter, hoşgörüsüz ve haremde herkese kök söktürecek bir Sultan olarak saraya geliyor.

SERMET YEŞİL (ZALMAN DAVİD LEVONTİN)

Sinema, TV ve tiyatronun sevilen isimlerinden Sermet Yeşil, Payitaht’ın yeni sezon hikâyesine Global Sermaye tarafından dünya savaşının planlayıcı aklı olarak yetiştirilmiş ve dünyadaki savaş taktiklerini iyi bilen ‘Savaş Mimarı’ Zalman Levontin olarak gelecek.

CEYHUN MENGİROĞLU (MEHMET CELALEDDİN)

Ekranların yakışıklı oyuncularından Ceyhun Mengiroğlu, Payitaht dizisine Şehzade Abdülkadir’le aynı yaşlarda olan Cemile Sultan’ın oğlu Mehmet Celaleddin karakteri olarak geliyor. Avrupa’da çok iyi bir eğitim almış, son derece başarılı, devletine ve dayısı Abdülhamid’e bağlılığı ile dikkatleri çeken bir genç olarak Şurayı Devlet Azası vazifesinin başına geçen Mehmet Celaleddin, Şehzade Abdülkadir’le çatışmalar yaşayacak.

GÜLSÜM İLHAN ALİ (GÜLCEMAL)

Ekranların güzel oyuncusu Gülsüm İlhan Ali, Gülcemal karakteriyle bu sezon Payitaht’ın taze kanlarından. Kimsesizler yurdunda büyümüş, kendisi gibi kimsesiz çocuklara ve insanlara yardım eden, temiz ahlakı, güler yüzüyle herkesin, özellikle de Bidar’ın gönlünü kazanmış, büyüdükten sonra da yurtta çalışmaya başlamış karakter olan Gülcemal, neşesi, dürüstlüğü, cesareti ve yardımseverliği ile adeta bir Çalıkuşu gibidir. Yıllar önce tanıştığı Mehmet Celaleddin ile birbirlerine âşık olan Gülcemal’in en büyük hayali sevdiği ile evlenmektir.

ALP AKAR (AHMET NURETTİN EFENDİ)

Küçük yaşına rağmen birçok projede yer alan Alp Akar, Payitaht’a Abdülhamid’in Behice Hanım’dan olma oğlu Ahmet Nurettin Efendi karakteriyle giriyor. Babası Abdülhamid tarafından saraya getirilen Ahmet Nurettin Efendi, Payitahtın en küçük ve yaşından dolayı haremdekilere zorluklar yaşatacak şehzadesi olarak ekrana gelecek.