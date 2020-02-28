Payitaht Abdülhamid 110. son bölüm izleme linki! Payitaht Abdülhamid 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hakan Boyav’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid 28 Şubat Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. “Payitaht Abdülhamid 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Dizinin son bölümünde Osmanlı Rusya ile savaşın eşiğine gelir. Aynı anda Maktel son hamlesini de yapar. Haberimiz içerisinden Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 110. BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid Oğuz boylarını toplamış, demiryolunun güzergahını belirlemiştir. Gustav da tutuklanmıştır. Gustav, serbest kalmak için pazarlık önerir. Abdülhamid’in kararı katidir. Cezasını Ahmet Paşa verecektir. Ancak Gustav bir tertip kurmuştur.

Maktel tertibi gerçekleştirir. Osmanlı Rusya ile savaşın eşiğine gelir. Aynı anda Maktel son hamlesini de yapar. Sarayı havaya uçuracaktır. Halil Halid, Abdülhamid’in vereceği yeni görevi almadan önce, Payitaht sokaklarını huzura kavuşturmak zorundadır. Yanık ise Halil Halid ve adamlarına kinlidir. Kaybettiği parayı alabilmek için acımasızca saldırır. Halil Halid’in tüm adamlarını yakalayıp havasız bir odaya kapatır.

Abdülkadir kendini aklamaya çalışırken, annesiyle arası iyice gerilir. Bidar, hem Abdülhamid’in kendisini affetmeyişi hem de oğluyla arasının bozulmasından dolayı acı çekerken, saraya gelecek misafirin gerçekte kim olduğunu öğrenir.

Gülcemal, Blavatsky’yi dinlemez ve Mehmet ‘in yanına gitmeye karar verir ancak bedeli ağır olacaktır. Abdülhamid, Bidar’ı umutlandıracak bir hareket yapar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 110. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.