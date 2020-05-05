Patlıcanlı yufka topu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Patlıcanlı yufka topu nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patlıcanlı yufka topu tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

PATLICANLI YUFKA TOPU MALZEMELERİ

6 adet yufka

Yufkaları ıslatmak için;

2 adet yumurta

3 Çorba kaşığı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

İç Malzemeleri;

1 kilo patlıcan (minik doğranmış)

1 adet kuru soğan (minik doğranmış)

10 adet biber (minik doğranmış)

4 adet domates (minik doğranmış)

4 diş sarımsak (minik doğranmış)

Sıvı yağ (miktarı size bağlı)

2 çay kaşığı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Bir tutam tuz

PATLICANLI YUFKA TOPU NASIL YAPILIR?

İlk önce börek içimizi kavuralım. Sırasıyla soğan, patlıcan biber, domates, sarımsak eklenerek güzelce kavrulur. Ocaktan almaya yakın baharatları atılarak soğumaya bırakılır. Daha sonra yufkaları ıslatmak için gerekli malzemeler güzelce çırpılır. Hazır yufkamız tezgaha serilir.Üzerine yufkayı ıslatmak için yapmış olduğumuz karışım güzelce dökülür ve yayılır.Daha sonra bir yufka daha alınır ve üzerine örtülür. Bu yufkanın üzeri ıslatılmaz.

Yufka 8 parçaya ayrılır (sigara böreği yaptığımız gibi) her parçaya iç harcımız konur ve sarılır sarılan börekler fırın tepsisine dizilir. En üzerine yine yufkayı ıslatmak için yaptığımız harçtan sürülür. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.Afiyet olsun