Patatesli top köfte hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Patatesli top köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Patatesli top köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

PATATESLİ TOP KÖFTE MALZEMELERİ

250 g kıyma

1 küçük soğan

1 dilim ekmek içi

2 büyük patates

Tuz, karabiber, kimyon

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

1 su bardağı domates suyu

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 tutam tarçın

100 gr dilpeyniri

1 tatlı kaşığı kıyılmış dereotu

Kızartmak için sıvıyağ

PATATESLİ TOP KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte için soğanı soyup rendeleyin. Suyunu sıkıp süzün. Ekmek içini su ile ıslatıp suyunu sıkın. Bir kasede kıyma, ufalanmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz tuz ve baharatı ilave edip yoğurun. Kıymadan misket büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın, kızgın yağda kızartın. Fazla yağını kağıt bir havlu üzerine alıp süzdürün.

Domates suyu, zeytinyağı ve tarçını bir kasede karıştırın. Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte haşlayın. Ilınınca kabuklarını soyup enine ikiye kesin. Parizyen kaşık yardımıyla içini hafifçe çukurlaştırın. Patatesleri fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine domates suyunun yarısını gezdirerek dökün.

Köfteleri her yarım patatesin üzerine paylaştırıp dilpeynirini yerleştirin. En son olarak kalan domates suyunu dökün. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında peynirler kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın. Kıyılmış dereotu ile süsleyin. Sıcak servis yapın.