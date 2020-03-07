Pasifik Savaşı 2 filmi konusu nedir? Pasifik Savaşı 2 filmi oyuncuları kimlerdir?

Pasifik Savaşı 2 filminin yönetmen koltuğunda Steven S. DeKnight oturuyor. Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan dizi bu akşam saat 20:00’de ekranlarda olacak. Macera ve bilim kurgu türünde olan film konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Pasifik Savaşı 2 filmi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PASİFİK SAVAŞI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar...

PASİFİK SAVAŞI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Steven S. DeKnight'ın bulunduğu, başrollerinde iseJohn Boyega ve Scott Eastwood'un olduğu filmin senaryo ekibinde ise Guillermo del Toro ve Steven S. DeKnight yer alıyor.

Pasifik Savaşı 2 Yönetmen: Steven S. DeKnight

Pasifik Savaşı 2 Oyuncular: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny