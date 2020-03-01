Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu nedir? Pamuk Prenses ve Avcı 2 oyuncuları kim?
Pamuk Prenses ve Avcı 2 filmi 1 Mart Pazar günü Star TV'de ekranlara geliyor. Pamuk Prenses ve Avcı 2 filminin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Masal kitaplarında bildiğimiz pamuk prensesi farklı şekilde anlatan film aksiyon sahneleri ile göz dolduracak.
Pamuk Prenses ve Avcı 2 tekrardan televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Chris Hemsworth, Charlize Theron gibi oyuncuların yer aldığı filmde film izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Peki, Pamuk Prenses ve Avcı 2 filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler haberimizde.
PAMUK PRENSES VE AVCI 2 FİLMİ KONUSU NE?
Buz Kraliçesi Freya (Emily Blunt), kız kardeşi Ravenna'nın (Charlize Theron) öldüğünü öğrenince, onu hayata döndürebilmek için Büyülü Ayna'yı kullanabilecek son büyücünün yardımına başvurur ve Ravenna, aynanın altından derinliklerinden geri gelir. Şimdi ikisi güçlerini birleştirip çok daha tehlikeli olmuştur. Onları durdurabilmenin tek yolu, bizzat Freya'nın yetiştirdiği, ancak "kalplerini aşka kapatma" emrine itaat etmeyen Eric (Chris Hemsworth) ve Sara'nın (Jessica Chastain) başını çektiği avcıların sürüldükleri ülkelerden gelip yeniden güçlerini birleştirmesidir.
PAMUK PRENSES VE AVCI 2 OYUNCULARI
Chris Hemsworth Rolü : The Huntsman
Charlize Theron Rolü : Ravenna
Jessica Chastain Rolü : Sara
Emily Blunt Rolü : Freya
Nick Frost Rolü : Nion
Rob Brydon Rolü : Gryff
Sheridan Smith Rolü : Mrs. Bromwyn
Alexandra Roach Rolü : Doreena