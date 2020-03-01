Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu nedir? Pamuk Prenses ve Avcı 2 oyuncuları kim?

Pamuk Prenses ve Avcı 2 tekrardan televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Chris Hemsworth, Charlize Theron gibi oyuncuların yer aldığı filmde film izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Peki, Pamuk Prenses ve Avcı 2 filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler haberimizde.

PAMUK PRENSES VE AVCI 2 FİLMİ KONUSU NE?

Buz Kraliçesi Freya (Emily Blunt), kız kardeşi Ravenna'nın (Charlize Theron) öldüğünü öğrenince, onu hayata döndürebilmek için Büyülü Ayna'yı kullanabilecek son büyücünün yardımına başvurur ve Ravenna, aynanın altından derinliklerinden geri gelir. Şimdi ikisi güçlerini birleştirip çok daha tehlikeli olmuştur. Onları durdurabilmenin tek yolu, bizzat Freya'nın yetiştirdiği, ancak "kalplerini aşka kapatma" emrine itaat etmeyen Eric (Chris Hemsworth) ve Sara'nın (Jessica Chastain) başını çektiği avcıların sürüldükleri ülkelerden gelip yeniden güçlerini birleştirmesidir.

PAMUK PRENSES VE AVCI 2 OYUNCULARI

Chris Hemsworth Rolü : The Huntsman

Charlize Theron Rolü : Ravenna

Jessica Chastain Rolü : Sara

Emily Blunt Rolü : Freya

Nick Frost Rolü : Nion

Rob Brydon Rolü : Gryff

Sheridan Smith Rolü : Mrs. Bromwyn

Alexandra Roach Rolü : Doreena