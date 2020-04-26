Öykü Gürman'ın yeni programı Evde Biz Bize başladı mı? Evde Biz Bize hangi kanalda, saat kaçta?

Öykü Gürman ekranlarda yayınlanacak yepyeni program olan Evde Biz Bize'yi sunacak. Evde Biz Bize hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta içi her gün, canlı olarak ekran başındaki izleyicilerle buluşacak olan, yemek, sağlık, müzik, astroloji, psikoloji, geleneksel tıp gibi pek çok konu konuşulacak, canlı telefon bağlantılarıyla sorular paylaşılacak.

EVDE BİZ BİZE BAŞLADI MI?

Evde Biz Bize'yi sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da herkesi büyüleyen güzel ve başarılı şarkıcı, oyuncu Öykü Gürman ile bitmeyen enerjisi ve neşesiyle harekete geçiren, güldüren başarılı oyuncu Ferdi Kurtuldu sunacak. Evde Biz Bize 27 Nisan Pazartesi günü ilk bölümü ile ekranlara gelecek.

EVDE BİZ BİZE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Evde Biz Bize, Atv ekranlarında hafta içi hergün saat 14:00'te yayınlanacak. Sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişe, son trendler, doğru bilinen yanlışlar, alanında en iyi doktor, geleneksel tıp uzmanı, spor eğitmeni, astrolog gibi konukların yanı sıra hem sesi, hem el becerisi hem de keyifli sohbeti ile renk katacak olan ünlü konuklarıyla farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılacak. En güzel iftar yemekleri biz bizeyken pişirilecek.

Ekran başındakilerin kolayca yapabilecekleri pratik, lezzetli, kolay yemek tarifleri stüdyoda canlı olarak anlatılacak. Alanında uzman doktorlarla gerçekleştirilecek sohbetlerle, evlerinde kalan izleyicilerin merak ettikleri tüm sorular en doğru isimlerden yanıt bulacak. En sevilen oyuncular, sunucular, sosyal medya fenomenleri yapacakları canlı bağlantılarla evlerinden tüyolar verecek. Bunların yanı sıra Öykü Gürman kadife sesiyle kulakların pasını silecek.

Sağlımız için evde kalmamız gereken bu günlerde, tüm aile bireyleri Evde Biz Bize' de moral bulacak!