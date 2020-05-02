Otoban filmi konusu nedir? Otoban filmi oyuncu kadrosunda kimler?

Yönetmen koltuğunda Eran Creevy’nin oturduğu Otoban filmi 2 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Nicholas Hoult ve Felicity Jones’un paylaştığı film aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Filmde mafya babasından kaçan Casey’in kendi hayatını ve sevdiği kadının hayatını kurtarma mücadelesi anlatılıyor. İşte Otoban filmi konusu ve oyuncuları...



OTOBAN FİLMİ KONUSU NE?

Kötü giden bir soygunun ardından Casey Stein kendini acımasız mafya babası Hagen'den kaçarken bulur. Hagen'ın geri almak için her şeyi yapabileceği bir kargoyla kaçmaya çalışan Casey'in seçenekleri çok azdır. Çaresizlik içinde eski patronu ve uyuşturucu kaçakçısı olan Geran'ı arar. Geran'dan isteği uzun süreli kız arkadaşı Juliette'i Hagen'dan korumasıdır.

Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışan Casey kendini esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur. Köln'ün yüksek hızlı otobanında hayatta kalma mücadelesi veren Casey çok geç olmadan kendi hayatını ve sevdiği kadının hayatını kurtarabilecek midir?...

OTOBAN FİLMİ OYUNCULARI

Nicholas Hoult Rolü : Casey

Felicity Jones Rolü : Juliette

Anthony Hopkins Rolü : Hagen Kahl

Ben Kingsley Rolü : Geran

Nadia Hilker Rolü : Rowena

Clemens Schick Rolü : Mirko

Joachim Król Rolü : Wolfgang

Aleksandar Jovanovic Rolü : Jonas