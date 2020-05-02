Otoban filmi konusu nedir? Otoban filmi oyuncu kadrosunda kimler?
Otoban filmi konusu ve oyuncuları film izlemek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2 Mayıs Cumartesi akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Naida Hilker gibi isimler yer alıyor. Peki, Otoban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Eran Creevy’nin oturduğu Otoban filmi 2 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Nicholas Hoult ve Felicity Jones’un paylaştığı film aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Filmde mafya babasından kaçan Casey’in kendi hayatını ve sevdiği kadının hayatını kurtarma mücadelesi anlatılıyor. İşte Otoban filmi konusu ve oyuncuları...
OTOBAN FİLMİ KONUSU NE?
Kötü giden bir soygunun ardından Casey Stein kendini acımasız mafya babası Hagen'den kaçarken bulur. Hagen'ın geri almak için her şeyi yapabileceği bir kargoyla kaçmaya çalışan Casey'in seçenekleri çok azdır. Çaresizlik içinde eski patronu ve uyuşturucu kaçakçısı olan Geran'ı arar. Geran'dan isteği uzun süreli kız arkadaşı Juliette'i Hagen'dan korumasıdır.
Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışan Casey kendini esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur. Köln'ün yüksek hızlı otobanında hayatta kalma mücadelesi veren Casey çok geç olmadan kendi hayatını ve sevdiği kadının hayatını kurtarabilecek midir?...
OTOBAN FİLMİ OYUNCULARI
Nicholas Hoult Rolü : Casey
Felicity Jones Rolü : Juliette
Anthony Hopkins Rolü : Hagen Kahl
Ben Kingsley Rolü : Geran
Nadia Hilker Rolü : Rowena
Clemens Schick Rolü : Mirko
Joachim Król Rolü : Wolfgang
Aleksandar Jovanovic Rolü : Jonas