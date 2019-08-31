Örümcek Adam filminde hangi oyuncular rol alıyor? Örümcek Adam konusu nedir?

Örümcek Adam filmi 31 Ağustos Cumartesi günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst ve James Franco gibi isimler yer alıyor. Filmde Peter Parker’ı (Örümcek Adam) Tobey Maguire canlandırıyor. New York sokaklarında geçen film Örümcek Adam isimli süper kahramanın düşmanlarıyla verdiği mücadeleyi anlatıyor. Bir örümcek tarafından ısırılan Peter Parker’ın hayatı değişir ve bir sabah uyandığında kendini çok güçlü hissetmeye başlar. İşte Örümcek Adam filmi konusu ve oyuncuları

ÖRÜMCEK ADAM KONUSU

Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve aşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır. Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişecektir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanacak ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanacaktır. Peter, artık 'Örümcek Adam' olacaktır.

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ OYUNCULARI

Tobey Maguire Rolü : Spiderman/Peter Parker

Willem Dafoe Rolü : Green Goblin/Norman Osborn

Kirsten Dunst Rolü : Mary Jane Watson

James Franco Rolü : Harry Osborn

J.K. Simmons Rolü : J. Jonah Jameson

Cliff Robertson Rolü : Uncle Ben Parker

Rosemary Harris Rolü : Auntie May Parker

Ted Raimi Rolü : Hoffman