Örümcek Adam Eve Dönüş konusu nedir? Örümcek Adam Eve Dönüş oyuncuları arasında kimler var?
Süper kahraman filmlerinin vazgeçilmez karakteri Örümcek Adam Eve Dönüş filmi ile geri dönüyor! Başrollerini genç oyuncu Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. ve Zendaya'nın paylaştığı film 12 Mayıs Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Filmde Peter Parker genç bir liseli olarak rutin hayatına tam geri dönmüşken Akbaba'nın gelişi ona süper güçlerini kanıtlama fırsatı verir. Peki, Örümcek Adam Eve Dönüş konusu ne, oyuncuları kimler?
Atv ekranlarında yayınlanan Örümcek Adam Eve Dönüş filmi oyuncuları ve konusu ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yönetmenliğini Jon Watts’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. ve Zendaya gibi isimler yer alıyor. Filmde kahramanımız Peter Park’ın mahallesini ve mahalle sakinlerini koruma macerası anlatılıyor. İşte Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu ve oyuncuları...
ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ FİLMİ KONUSU
Suç dünyasına karşı savaşta Captain America: Civil War filminde ilk sansasyonel çıkışını yapan Peter Parker, genç örümcek adam rolüne Spider-Man: Homecoming filmi ile alışmaya başlıyor. Avengers ekibindeki görevinden oldukça etkilenen genç Peter, Tony Stark’ın gözetiminde eve geri döner ve halası May ile yaşamaya devam eder. Peter günlük normal yaşamına devam ederken bu sırada da mahallenin koruyucu örümcek adamı olarak çok değer verdiği mahallesini ve mahalle sakinlerini korumaya başlar. Ancak akbabanın yani yeni kötü adamın ortaya çıkması ile Peter’in değer verdiği her şey de tehlikeye girmiştir ve Peter’de bu konuda bir şey yapmadan duramayacaktır!
ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ OYUNCULARI
Tom Holland Rolü : Peter Parker / Spider-Man
Michael Keaton Rolü : Adrian Toomes / Vulture
Robert Downey Jr. Rolü : Tony Stark / Iron Man
Zendaya Rolü : Michelle
Marisa Tomei Rolü : Aunt May / May Parker
Martin Starr Rolü : Mr. Harrington
Jacob Batalon Rolü : Ned Leeds
Laura Harrier Rolü : Liz Allan