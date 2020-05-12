Örümcek Adam Eve Dönüş konusu nedir? Örümcek Adam Eve Dönüş oyuncuları arasında kimler var?

Atv ekranlarında yayınlanan Örümcek Adam Eve Dönüş filmi oyuncuları ve konusu ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yönetmenliğini Jon Watts’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. ve Zendaya gibi isimler yer alıyor. Filmde kahramanımız Peter Park’ın mahallesini ve mahalle sakinlerini koruma macerası anlatılıyor. İşte Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu ve oyuncuları...



ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ FİLMİ KONUSU

Suç dünyasına karşı savaşta Captain America: Civil War filminde ilk sansasyonel çıkışını yapan Peter Parker, genç örümcek adam rolüne Spider-Man: Homecoming filmi ile alışmaya başlıyor. Avengers ekibindeki görevinden oldukça etkilenen genç Peter, Tony Stark’ın gözetiminde eve geri döner ve halası May ile yaşamaya devam eder. Peter günlük normal yaşamına devam ederken bu sırada da mahallenin koruyucu örümcek adamı olarak çok değer verdiği mahallesini ve mahalle sakinlerini korumaya başlar. Ancak akbabanın yani yeni kötü adamın ortaya çıkması ile Peter’in değer verdiği her şey de tehlikeye girmiştir ve Peter’de bu konuda bir şey yapmadan duramayacaktır!

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ OYUNCULARI

Tom Holland Rolü : Peter Parker / Spider-Man

Michael Keaton Rolü : Adrian Toomes / Vulture

Robert Downey Jr. Rolü : Tony Stark / Iron Man

Zendaya Rolü : Michelle

Marisa Tomei Rolü : Aunt May / May Parker

Martin Starr Rolü : Mr. Harrington

Jacob Batalon Rolü : Ned Leeds

Laura Harrier Rolü : Liz Allan