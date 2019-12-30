Örümcek Adam Eve Dönüş konusu ne? Örümcek Adam Eve Dönüş oyuncuları kimler?

Marvel evreninin en bilindik karakterlerinden (Spider Man) Örümcek Adam Eve Dönüş filmi 30 Aralık Pazartesi günü Atv’de yayınlanıyor. Daha önce Yenilmezler ve Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı gibi filmlerle karşımıza çıkan Örümcek Adam bu sefer Eve Dönüş filmi ile geri dönüyor. Filmide Robert Downey Jr. Iron Man karakteri ile kahramanımıza eşlik ediyor. İşte Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu ve oyuncuları...

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ FİLMİ KONUSU NE?

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan genç Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'ın kendini gösterme fırsatı çıkacak, ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır...

Clown filmiyle tanınan Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği projede Örümcek Adam Peter Parker karakterini Tom Holland canlandırıyor. John Francis Daley ve Jonathan M. Goldstein'ın senaryosuna beraber imza attıkları film, Marvel Entertainment mahsülü olarak karşımıza geliyor. Filmde Parker'a eşlik eden isimlerse Marisa Tomei, Tony Revolori Laura Harrier ve Zendaya.

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ OYUNCULARI

Tom Holland Rolü : Peter Parker / Spider-Man

Michael Keaton Rolü : Adrian Toomes / Vulture

Robert Downey Jr. Rolü : Tony Stark / Iron Man

Zendaya Rolü : Michelle

Marisa Tomei Rolü : Aunt May / May Parker

Martin Starr Rolü : Mr. Harrington

Jacob Batalon Rolü : Ned Leeds

Laura Harrier Rolü : Liz Allan