Organize İşler nerede çekildi? Organize İşler filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Organize İşler nerede çekildi? Yönetmenliğini ve başrollerini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği Organize İşler filmi izleyiciyle buluşuyor. Uzun yıllar boyu sahneleri ve karakterleriyle çok konuşulan Organize İşler filminde Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Erdal Tosun gibi isimler yer alıyor. İstanbul'da oto hırsızlığı yapmakta olan bir çetenin reisi bir kovalamaca sırasında intihar etmek üzere olan birinin evine sığınır. Hayatını kurtardığına inandığı bu kişiye iş vermek ve hırsızlığa teşvik etmek ister. Yaptığının büyük bir hata olduğunu kısa sürede anlayacaktır. İşte Organize İşler filmi konusu ve oyuncuları

ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

İstanbul’da masumlar, suçlular ve ‘daha’ suçlular vardır. Yılmaz Erdoğan’ın Vizontele serisinden sonra ‘kara film’ tonlarında farklı bir damar yakalamaya çabaladığı filminin başrollerinde Erdoğan’ın yanısıra Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal ve Cem Yılmaz gibi oyuncuları da görmek mümkün.

ORGANİZE İŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler filmi çekimleri 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekanda çekilmiştir. Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev 1500m² büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu önderliğindeki ekip tarafından 250m² lik bir eve dönüştürülmüştür. Bu işlem için 18 ton çelik kullanılmış ve filmden sonra sökülerek eski haline getirilmiştir. Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekanlar Polonezköy’de bir işletmede çekildi. Tabut sahnesi ise İzmir Ege Mahallesi kullanılmıştır. Ve ilk olarak Gece uçuşu bir film için kullanılmıştır. İlk kez 1:2,35 sinemaskop gösterim formatı uygulandı. Filmde yaklaşık olarak 170 kişi rol almıştır. Bu kişilerin 70 kadarı profesyoneldir.

ORGANİZE İŞLER OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan: Asım Noyan

Tolga Çevik Rolü : Süpermen Samet

Demet Akbağ Rolü : Nuran Ocak

Altan Erkekli Rolü : Yusuf Ziya Ocak

Özgü Namal Rolü : Umut Ocak

Cem Yılmaz Rolü : Müslüm Duralmaz

Erdal Tosun Rolü : Üzeyir Kavak

Tuncer Salman Rolü : Tugay Selimoğlu

Öner Erkan Rolü : Silvio

Ebru Akel Rolü : Nilüfer