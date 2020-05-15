Ölümü Gör filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümü Gör filmi nerede çekildi?

Ölümü Gör filmi konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. 15 Mayıs Cuma günü Fox Tv’de yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Gökçe Özyol, Akasya Asıltürkmen, Taner Ergör, Ebru Karanfilci ve Esin Civangil gibi isimler yer alıyor. Bora Onur yönetmenliğinde çekilen film komedi türünde izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. İşte Ölümü Gör filmi konusu ve oyuncuları...



ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ KONUSU

Ölümü Gör, üç aylık ömrü kaldığını öğrenen bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Geçirdiği panik atak sonrası hastaneye kaldırılan Yaşar, hayatının şokunu yaşar. Yaşadığı atak için geldiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrenir. Üstelik sadece üç aylık ömrü kalmıştır. Yaşar, yaşadığı büyük yıkımın ardından son günlerini en iyi şekilde geçirmeye karar verir. Şimdiye kadar yaşayamadığı içinde kalan ne varsa hepsini yaşayabilmek için elinden gelen ne varsa yapmaya çalışan Yaşar için önünde üç aylık yeni bir hayat başlar.

Söyleyemediği her şeyi açıkça söylemeye başlayan genç adam, kalbini kırdıklarından helallik almaya uğraşırken, kabini kıranlara karşı da intikam almaya çalışır. Tehlikeli her şeye gözünü kırpmadan atılan Yaşar son zamanlarını rahatça geçirmek için çevresindekilerden geri ödemeyeceğini düşündüğü borç, bankadan da kredi alır. Tam da bu sırada hastalığının iyileştiğini artık ölmeyeceğini öğrenir. Öleceğini düşünerek başına türlü belalar açan Yaşar, içine düştüğü durumdan kurtulmanın yolunu arar.

ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Gökçe Özyol ve Akasya Asıltürkmen’in paylaştığı Ölümü Gör filmi çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

ÖLÜMÜ GÖR OYUNCULARI

Ölümü Gör film oyuncu kadrosunda Gökçe Özyol, Akasya Asıltürkmen, Taner Ergör, Ebru Karanfilci ve Esin Civangil yer alıyor.